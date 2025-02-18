孫生性騷案B女首發聲！痛揭「被迫發生關係」全過程

孫生近期因性騷挨告成眾矢之的。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生因為摸女生屁股涉性騷挨告，遭判刑5個月，得易科罰金。據判決書描述，當時與孫生一同用餐為A女（提告者）和B女，A女與孫生在外抽菸時遭後者拍臀14下，後來先行離開，留下B女安撫孫生情緒。如今B女也跳出爆料後續情況，指控孫生偷叫車到旅館，更解釋當下她不離開是因為實在太害怕，才想「趕快把事情做完離開」。

孫生性騷案的B女首度發聲。（翻攝自Threads）

B女今（18）日在Threads爆料，當下A女先行離開時，孫生相當生氣轉將目標指向她，B女表示因為自己曾面臨相似情況，以致於當下她完全不能反抗、不敢離開，害怕孫生抓狂會做出更不好的事情，「那種恐懼、那種無法反抗的懦弱，你們能理解我嗎」，接著孫生突然開始親B女，她當下有推開對方，無奈力氣實在太小。後續孫生偷偷叫車開往摩鐵，此時B女深知自己逃不掉了，只好硬著頭皮跟他進去，趕快把事情做完離開。

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B女曬出與孫生的聊天紀錄。（翻攝自Threads）

B女強調自己證據不足並沒有提告，同時也盼望外界手下留情不要反過來指責受害者，她發文的用意只是希望曾受到相同對待的人可以勇敢發聲，她也痛苦表示，經歷這些事真的對她身心靈造成莫大的傷害，此文一出引網友心疼不已。

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