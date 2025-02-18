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狂人馬斯克驚爆「有第13個孩子」 本人親回應

特斯拉執行長馬斯克。（翻攝自IG）特斯拉執行長馬斯克。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕SpaceX創辦人、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）目前有12名子女，近日美國保守派作家克萊爾（Ashley St. Clair）發文爆料，自己生了馬斯克的第13名孩子，引發熱烈討論，但馬斯克本人面對這個消息，僅簡單回答：「Whoa（哇）」！

克萊爾表示自己原本不想公開這件事，礙於媒體壓力只能承認自己生了馬斯克的第13名孩子。26歲的克萊爾在個人社群發文表示自己5個月前為馬斯克生孩子，她原本極力想保護孩子隱私，怎奈八卦雜誌不斷打擾她的生活，她被迫主動公開此消息，且馬斯克也要求她對於懷孕生子一事必須保密。

馬斯克本人並未做出正面回應，僅在相關文章下留言。（翻攝自X）馬斯克本人並未做出正面回應，僅在相關文章下留言。（翻攝自X）

馬斯克先前才因帶著4歲兒子前往白宮橢圓形辦公室出席與美國總統川普召開的記者會，引發孩子生母，加拿大女歌手格萊姆絲（Grimes），強烈不滿。如今聽到自己又多了一個孩子，馬斯克並未正面回應，僅在網路上一篇聲稱「克萊爾花5年策畫陷害馬斯克」的發文下留言回覆：「Whoa」。

馬斯克曖昧的態度令克萊爾相當不滿，並在社群上批評他不回覆、不理睬，目前孩子是否為馬斯克的種尚未可知，但克萊爾發文當日，馬斯克進行個人形成，在社群宣布新一代AI模型Grok 3即將發表，顯然沒把這件事放在心上。

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