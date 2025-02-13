「狂人」馬斯克攜兒白宮見川普 孩子生母表不滿

馬斯克（中）帶著4歲的孩子到白宮橢圓形辦公室和美國總統川普（右）一同召開記者會。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕SpaceX創始人馬斯克（Elon Musk）日前帶著4歲的兒子前往白宮橢圓形辦公室，出席與美國總統川普召開的記者會，此舉引起孩子生母加拿大女歌手格萊姆斯（Grimes）強烈不滿，今（13）譴責前伴侶馬斯克擅自妄為，非常不應該。

根據美國娛樂網站「E！ News」與《哈芬登郵報》報導，4歲的家人與科技億萬富爸爸馬斯克一起在川普的記者會上露面，造成影片瘋傳，格萊姆斯認為對孩子將有影響，但馬斯克本人反而覺得很驕傲，還笑得開懷。

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孩子生母，加拿大女歌手格萊姆斯。（翻攝自IG）

粉絲留言給格萊姆斯稱讚她與馬斯克的兒子「非常有禮貌」，格萊姆謝謝粉絲的稱讚，但仍認為「他（兒子）不應該這樣公開露面」。

格萊姆斯過去曾與馬斯克交往4年，兩人在2022年分手，兩人共育有3子。目前育有12個孩子的馬斯克身為川普最重要顧問之一，他認為自己的做法沒有錯，還驕傲自己的孩子是個聰明、高智商的孩子。

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