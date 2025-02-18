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娛樂 最新消息

綠茶爆「詐騙投資人50萬」 怒發聲明反擊了

綠茶。（資料照，中天提供）綠茶。（資料照，中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕藝人「綠茶」林埈永去年與韓國的乾弟弟和合夥開炸雞店，未料日前一名女網友爆料她投資50萬到該炸雞店卻血本無歸，指控綠茶根本是詐騙，而綠茶稍早也透過經紀人發出聲明反擊，雙方各說各話。

相關新聞：綠茶遭爆詐騙投資人50萬！出面喊冤再爆「遭恐嚇勒索」

聲明全文如下：

本人林竣永與股東兩人在2024年5月設立「南韓大雞」位於關渡碼頭貨櫃市集，在去年10月方小姐自願增資50萬元成為此店的第三位股東，合約清楚載明，每半年營業利潤盈餘獲利會以20%進行分配分潤。對於今早方小姐的指控完全不實，在合作期間屢次與我跟另一位股東爭吵分潤問題，合作不到半年要拿回本金，基於朋友道義下，我個人先支付25萬給方小姐，期間公司盡最大能力與方小姐溝通，我本人並沒有消失也不聯繁。

自從方小姐拿走25萬之後，過年期間又強行到炸雞店直接拿走當天4萬元營業額後，簡訊不讀不回造成公司損失，以及員工們的困擾。以上才是真正的實情，為不浪費社會資源，對於方小姐不實指控，我們不再做任何回覆，一切交由律師處理，不好意思，造成大家困擾盡請原諒。

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