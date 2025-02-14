小S首篇文獻給姊姊...「公開大S醜照」遭S媽臭罵急刪

小S（右）的微博首篇文章就是曬出大S醜照。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛春節飛赴日本旅遊期間，因流感併發肺炎不幸於2日辭世，48年的璀璨人生落幕，家屬們面對突如其來的噩耗悲痛欲絕，「小S」徐熙娣更是傷心到暫時卸下節目主持棒；昔日的第一篇微博貼文就是獻給大S，當時還因此遭到「S媽」黃春梅臭罵，姊妹情深的畫面已成追憶，令人深感惋惜。

大S與家裡的關係一向緊密，驟逝噩耗對家人們的打擊該有多深可想而知，尤其是當年與她組成「ASOS」出道的小S，姊妹倆在演藝圈一起走過各種風雨而惺惺相惜，小S 2010年開始使用中國慣用的社群微博，當時首篇貼文獻給大S，並感性寫下：「跟姊姊喝酒真開心！ 我愛她，愛她的才華，愛她的酒量，愛她的瘋狂瀟灑，愛她的無酒不歡。」

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由於首篇貼文附上大S吐舌翻白眼，而自己則陽光燦笑的合影，呈現出反差極大的逗趣模樣，也自此開始被中國網民們關注，不過事後小S也坦承自己玩笑開過頭，「最近這個事還被我媽臭罵了一頓，我媽打給我說『我看了就不爽，妳這樣做人對嗎？』」、「妳要登醜的就登妳自己的，或是兩個一起醜，為什麼是妳美姊姊醜？」最後迫於母親的威嚴才刪文作罷。

大S待微博破百萬粉絲之際曬出小S（圖）醜照反擊。（翻攝自微博）

有趣的是，大S完全不在乎甚至也跟著開始進駐微博，待粉絲破百萬之際也釋出小S吃東西狼吞虎嚥的醜照報復，當時她公開颯爽地說：「是的，人數破百萬了，我一直在等這報仇的一刻。我愛我妹，愛她的直爽、愛她的才華、愛她的智慧、愛她對食物的熱愛！姊是女魔頭難道你不知道嗎？」姊妹情深如今已成追憶。

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