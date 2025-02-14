晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小S首篇文獻給姊姊...「公開大S醜照」遭S媽臭罵急刪

小S（右）的微博首篇文章就是曬出大S醜照。（翻攝自微博）小S（右）的微博首篇文章就是曬出大S醜照。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛春節飛赴日本旅遊期間，因流感併發肺炎不幸於2日辭世，48年的璀璨人生落幕，家屬們面對突如其來的噩耗悲痛欲絕，「小S」徐熙娣更是傷心到暫時卸下節目主持棒；昔日的第一篇微博貼文就是獻給大S，當時還因此遭到「S媽」黃春梅臭罵，姊妹情深的畫面已成追憶，令人深感惋惜。

大S與家裡的關係一向緊密，驟逝噩耗對家人們的打擊該有多深可想而知，尤其是當年與她組成「ASOS」出道的小S，姊妹倆在演藝圈一起走過各種風雨而惺惺相惜，小S 2010年開始使用中國慣用的社群微博，當時首篇貼文獻給大S，並感性寫下：「跟姊姊喝酒真開心！ 我愛她，愛她的才華，愛她的酒量，愛她的瘋狂瀟灑，愛她的無酒不歡。」

由於首篇貼文附上大S吐舌翻白眼，而自己則陽光燦笑的合影，呈現出反差極大的逗趣模樣，也自此開始被中國網民們關注，不過事後小S也坦承自己玩笑開過頭，「最近這個事還被我媽臭罵了一頓，我媽打給我說『我看了就不爽，妳這樣做人對嗎？』」、「妳要登醜的就登妳自己的，或是兩個一起醜，為什麼是妳美姊姊醜？」最後迫於母親的威嚴才刪文作罷。

大S待微博破百萬粉絲之際曬出小S（圖）醜照反擊。（翻攝自微博）大S待微博破百萬粉絲之際曬出小S（圖）醜照反擊。（翻攝自微博）

有趣的是，大S完全不在乎甚至也跟著開始進駐微博，待粉絲破百萬之際也釋出小S吃東西狼吞虎嚥的醜照報復，當時她公開颯爽地說：「是的，人數破百萬了，我一直在等這報仇的一刻。我愛我妹，愛她的直爽、愛她的才華、愛她的智慧、愛她對食物的熱愛！姊是女魔頭難道你不知道嗎？」姊妹情深如今已成追憶。

☆飲酒過量，有害健康☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中