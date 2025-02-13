具俊曄遭酸吃軟飯！ 陶晶瑩曝「3年前1事」抱不平

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛因流感併發肺炎過世，最傷心的莫過於她的家人們，然而，連日來許多網紅開始分析起大S遺產、與汪小菲離婚真實原因等，導致假消息頻傳，還有人質疑其丈夫具俊曄的財力，指控他吃軟飯，這讓主持人陶晶瑩看不下去，忍不住分享以前看到的畫面，替具俊曄抱不平。

陶晶瑩為具俊曄抱不平。（翻攝自IG

、資料照）

隨著大S離世，網路上出現許多相關的討論，陶晶瑩於《陶色新聞》指出，有些人說故事的角度不同，導致其他網友被誤導，開始質疑具俊曄的財力、吃軟飯......等等，也因此出現一派網友替具俊曄辯護，指出他是韓國初代偶像，並分析其財力狀況。對此，陶晶瑩不以為然，直呼「這樣有意思嗎？」

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陶晶瑩坦言，最難過的是「她（大S）走了，大家還要他（具俊曄）證明說，自己不是吃軟飯....什麼的」，她認為，具俊曄沒必要向大眾交代自己的財力狀況，反問酸民「我很有錢，我還要告訴你嗎？」主持人吳小帽則指出，具俊曄除了過去累積的財富以外，還兼具DJ、畫家身分，以及投入NFT（非同質化代幣）市場，言下之意確實被外界小看。

此外，陶晶瑩分享，2022年曾與小S、具俊曄一起擔任頒獎典禮嘉賓，同樣熱愛繪畫的她，看見具俊曄正在使用自己不熟悉的繪畫軟體，忍不住拍照傳訊給小S，當時小S還說，「妳看，我姊夫很有才華吧！」這讓陶晶瑩直呼，具俊曄其實相當低調，「他的出現就是『我很愛大S、我很愛熙媛，跟她的家人都相處地很好』。為什麼？因為他在乎的是什麼，他就會講什麼，其他那些不重要。」

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