晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

具俊曄遭酸吃軟飯！ 陶晶瑩曝「3年前1事」抱不平

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛因流感併發肺炎過世，最傷心的莫過於她的家人們，然而，連日來許多網紅開始分析起大S遺產、與汪小菲離婚真實原因等，導致假消息頻傳，還有人質疑其丈夫具俊曄的財力，指控他吃軟飯，這讓主持人陶晶瑩看不下去，忍不住分享以前看到的畫面，替具俊曄抱不平。

具俊曄遭酸吃軟飯！ 陶晶瑩曝「3年前1事」抱不平陶晶瑩為具俊曄抱不平。（翻攝自IG
、資料照）

隨著大S離世，網路上出現許多相關的討論，陶晶瑩於《陶色新聞》指出，有些人說故事的角度不同，導致其他網友被誤導，開始質疑具俊曄的財力、吃軟飯......等等，也因此出現一派網友替具俊曄辯護，指出他是韓國初代偶像，並分析其財力狀況。對此，陶晶瑩不以為然，直呼「這樣有意思嗎？」

陶晶瑩坦言，最難過的是「她（大S）走了，大家還要他（具俊曄）證明說，自己不是吃軟飯....什麼的」，她認為，具俊曄沒必要向大眾交代自己的財力狀況，反問酸民「我很有錢，我還要告訴你嗎？」主持人吳小帽則指出，具俊曄除了過去累積的財富以外，還兼具DJ、畫家身分，以及投入NFT（非同質化代幣）市場，言下之意確實被外界小看。

此外，陶晶瑩分享，2022年曾與小S、具俊曄一起擔任頒獎典禮嘉賓，同樣熱愛繪畫的她，看見具俊曄正在使用自己不熟悉的繪畫軟體，忍不住拍照傳訊給小S，當時小S還說，「妳看，我姊夫很有才華吧！」這讓陶晶瑩直呼，具俊曄其實相當低調，「他的出現就是『我很愛大S、我很愛熙媛，跟她的家人都相處地很好』。為什麼？因為他在乎的是什麼，他就會講什麼，其他那些不重要。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中