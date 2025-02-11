YOASOBI演唱會爭議！男摀耳遭「實況主公審」卻遭網友打臉

YOASOBI結束在台北小巨蛋2天的演唱會。（好玩國際文化提供）

〔即時新聞／綜合報導〕日本人氣音樂組合YOASOBI結束在台北小巨蛋2天的演唱會，不過有一名女實況主「沫沫子」發文怒嗆，疑似不滿前排男子摀耳朵，讓她痛批「覺得吵還是你就不要來算了」。沒想到當事男子看見文章後也出面反擊，「是受不了妳的尖叫」，掀起眾多網友砲轟女實況主「管太多」。

當事男子解釋，是受不了沫沫子刺耳的「尖叫聲」才會摀住耳朵。（擷取自Threads）

沫沫子在社群平台Threads指控，在YOASOBI演唱會過程中，前排有一名男子摀住耳朵，原先用單手摀，後面直接用雙手，因此讓她相當不滿，「演唱會像我這樣很會叫的瘋子很多，覺得吵還是你就不要來算了」。

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沫沫子被網友抓包，在Discord上不斷辱罵該男子。（擷取自Threads）

沒想到引來當事男子親自回應，「會摀耳朵不是演唱會音量太大，而是沫沫子尖叫聲實在太刺耳」，能理解每個人享受演唱會的方式，所以也沒有轉頭要求降低音量，選擇保護自己耳朵，沒想到當場被「罵髒話，還被說沒水準」。男子強調，「這只是個人的生理反應，希望您能尊重其他觀眾的感受，讓大家都能開心享受這場演出」。

甚至公開罵對方是「摀耳猴」，引起網友撻伐。（擷取自Threads）

沫沫子事後仍不認錯，辯稱自己沒要公審，只是很遺憾大家不能一起嗨，並表示當事人摀耳朵的動作非常刻意，才會覺得自己被冒犯。但網友卻抓包根本是「人前人後一個樣」，沫沫子不僅謾罵該男子是「死摀耳猴」，甚至還在Discord（社交平台）大罵，「超想踢他椅子，摀什麼小」、「看他不開心我就放心了」、「我還故意罵很大聲，就是要給他聽到」。

貼文曝光後，引起網友激烈謾罵，「你可以尖叫人家不能摀耳朵，人不要臉天下無敵」、「妳不是有發文嫌過列車上很吵雜嗎？」、「沒看過這麼自私的人」、「不能把自己當成世界的中心吧」、「還敢理直氣壯發文，這臉皮真的超級厚」、「就跟妳說網路不能用太多吧」、「妳真的邏輯鬼才，好意思發這種文喔」、「你用聲音冒犯人家耳朵耶」。

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