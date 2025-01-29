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最強打氣團！霹靂嬌娃重聚挺黛咪爭后「妳一直有這種力量」

茱兒芭莉摩（左起）、劉玉玲、黛咪摩兒、卡麥蓉狄亞上次重聚為2019年劉玉玲在星光大道摘星。（達志影像）茱兒芭莉摩（左起）、劉玉玲、黛咪摩兒、卡麥蓉狄亞上次重聚為2019年劉玉玲在星光大道摘星。（達志影像）

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《霹靂嬌娃》主要演員暨多年摯友卡麥蓉狄亞、茱兒芭莉摩與劉玉玲近日在《浮華世界》（Vanity Fair）的影片訪談中，與憑《懼裂》入圍奧斯卡影后的黛咪摩兒重聚，並為她在片中精湛演技加油打氣。劉玉玲感性表示，「這次的表演，你一直都擁有這種力量，從你過去所有的作品中就能看出來。你在鏡頭前展現出來的堅強與脆弱，真的令人動容。」

黛咪摩兒憑《懼裂》重返榮耀，拿下奧斯卡影后的呼聲極高。（CATCHPLAY提供）黛咪摩兒憑《懼裂》重返榮耀，拿下奧斯卡影后的呼聲極高。（CATCHPLAY提供）

黛咪曾於2003年的《霹靂嬌娃：全速進攻》中飾演反派「墮落天使」麥迪遜，同時也是三位「嬌娃」的前輩，和她們正面交鋒。這次訪談也是4人繼2019年劉玉玲在好萊塢星光大道「摘星」以來首次同框。劉玉玲表示：「我想我可以代表我們所有人說，我們為你感到無比驕傲。」

提到黛咪在《懼裂》的演出，劉玉玲也說：「片中妳卸妝的瞬間，展現了來自社會對於美、衰老，甚至所謂商業價值的無法承受的壓力對心理造成的影響。妳以一種極為真實的方式，捕捉到這種生澀的情感，一種既感到不安又對自己感到自在，同時意識到他人無法接受妳的矛盾心理。」

最近剛以Netflix動作電影《特務再出發》重返影壇的卡麥蓉則感嘆，女性從小就被灌輸成為物化的對象，「這是無可避免的」，認為無論是否是電影明星，每個女人都會面臨這種狀況，「當然，在我們這個行業裡，這種情況更為極端，因為我們的形象被投射到銀幕上，實實在在地被物化，我們甚至被做成娃娃，這種物化已經深植於我們的意識之中。我們臣服於它，服務於它，並試圖以各種方式來滿足這種物化的需求。」

卡麥蓉也大讚黛咪在片中的表演，「妳的演出彷彿不需要向任何人請示，就好像電影產業有一部憲法，規定著電影世界如何運作，而大家數十年來都遵循這套規則。但妳們直接把它撕得粉碎，並且說：『我不認同這部憲法，我們要重寫它！』不僅如此，你們還以最大膽、最暴力、最瘋狂的方式來做到這一點。」

《懼裂》入圍第97屆奧斯卡最佳影片、導演、女主角、原著劇本、妝髮共5項大獎，目前正於全台戲院重映中，同時也於串流平台CATCHPLAY+獨家上架。第97屆奧斯卡將於台灣時間3月3日上午舉行。

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