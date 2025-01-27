抓到了！王星赴泰緬淪豬仔 嫌犯「顏十六」遭捕

中國演員王星被詐騙到緬甸當豬仔引發關注。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演員王星本月初被拐騙至緬甸詐騙園區淪當「豬仔」，儘管王星已平安獲救，中國公安也揭露被騙過程，然而嫌犯卻始終逍遙法外，近日中國公安部門對外宣布，涉嫌詐騙演藝人員赴泰嫌疑人「顏十六」已在25日晚間被押解回中國。

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據《紅星新聞》報導，顏十六被控至少誘騙4人赴泰，其中包括王星，據調查，王星是在3日抵達泰國曼谷拍戲，一到當地由劇組接送至開鏡現場，途中他曾告訴女友嘉嘉中間有換車，沒想到過了不久隨即失聯，而王星被帶至緬甸苗瓦迪園區後隨即被剃頭，所幸最後獲救。

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至於被捕嫌疑人「顏十六」，曾以「浙江顏氏天藝影業公司」名義招攬人員，聲稱可在泰國拍戲賺錢，傳聞他曾在浙江橫店擔任過導演、動作指導，更有消息透露，顏十六曾以「顏峻楓」執導電影《絕地重生之黎明》。

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而警方查出「顏十六」恐為關鍵人物，疑因王星曾對赴泰拍戲有所疑慮，曾向顏十六吐露想打退堂鼓，顏十六卻警告他：「已經來不及，換不了人了。」中國公安目前正全力偵辦中。

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