樂天女孩禹菡遊歐遇插曲 「逃票」被抓罰20倍當作繳學費

〔記者傅茗渝／台北報導〕「樂天女孩」禹菡2023年徵選總決賽第一名加入球團以來，是不少球迷心中的亮眼成員。曾是駐唱歌手的她，精通吉他、日文，還擁有Barista義式咖啡師檢定證照，展現全面才華。休賽期間，她首度踏上歐洲之旅，在法蘭克福與阿爾卑斯山留下難忘回憶。

禹菡分享，第一次歐洲行讓她印象深刻。因精品店店員建議，她購買了3歐元（約100元台幣）的地鐵票，在下站的時候被查票人員驗票，原本她很興奮自己被查票，沒想到查票人員說：「妳這張只能搭三站，妳現在搭到第五站才下車，算是逃票。」

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禹菡秀出罰單。（樂天桃猿提供）

禹菡說，當天早上才到法蘭克福，對地鐵規則不熟悉，也因為當地的sales說只要買3歐元的票即可，於是問他能不能補票？查票人員態度很強硬，說「Rule is rule.」，直接罰她60歐元（約台幣2035元）。禹菡笑說：「這次只能當作是第一次旅行的學費，下次一定要確認清楚當地的規則。」 除了小插曲，禹菡之後開心到了阿爾卑斯山，搭乘纜車抵達山頂，俯瞰壯闊風景。也在薩爾斯堡見了嫁到當地，好久不見的朋友，體驗了當地民俗文化與美食，這份溫暖的友情讓旅程更具意義。禹菡笑說，「在阿爾卑斯山上眺望時，覺得人類其實很渺小，但卻能用小小的力量，一步一步改變，甚至創造很多事。」她也說，「棒球也是一樣的道理，每個小小的光芒，一起努力都有可能成就出一個很偉大的時刻，也期待新的球季有個新的美好開始！」

第一次歐洲行讓禹菡印象深刻。（樂天桃猿提供）

「樂天女孩」禹菡2023年徵選總決賽第一名加入球團。（樂天桃猿提供）

今年是中華職棒第36年，也因為自己背號剛好是36，希望能在今年看到自己的球隊獲得總冠軍。總是帶著笑容賣力應援，引領著球迷為樂天桃猿加油。擔任啦啦隊兩年，連兩次都和總冠軍擦身而過，求勝心很強的禹菡表示，很希望球隊能獲得總冠軍。

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