韓流四帥年假開唱！文鐘業甜稱：回「老家」台灣唱歌

文鐘業（左起）、鄭大賢、劉永才、方容國來台寵粉，連兩天開唱。（SHOW Office提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓流人氣歌手方容國（BANG）、鄭大賢（JUNG）、劉永才（YOO）與文鐘業（MOON）昨、今兩天在「TICC」台北國際會議中心賣力開唱，文鐘業嘴甜說，「過年不是都會回老家嗎？對我們來說這裡（台灣）也是『老家』，所以我們來找大家了，因為想你們了！」掀起一波高潮。

4人時隔133天，帶著升級版演出來台會粉絲，正值他們出道滿13週年，全場上千名BABY（官方粉絲名）精心準備「彩虹燈海、MOTOKI排字、安可曲大合唱」三大應援驚喜，讓四位男神泛淚感謝粉絲們支持，預祝大家都有美好年假。

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文鐘業、鄭大賢、劉永才、方容國來台寵粉，連兩天開唱。（SHOW Office提供）

一開場，4帥身穿全黑帥氣皮衣，搭配VCR從「MATO星球（MATO Planet）」降落地球，以B.A.P出道曲《Warrior》熱力開場、征服全場BABY的心。永才昨說：「其實在演唱這些歌曲時，我也想到很多回憶」，語畢還向全場粉絲約定「要一起嗨到最後！」

多首快歌演出後，4位成員以純白毛衣化身「白馬王子」登場，獻唱抒情告白神曲《CHRISTMAS WITH YOU》、《Winter Magic》等歌，延續這股感性氛圍；永才感動的說「因為有你們的支持，我們才來能來到台灣演出！」

演唱《Farewell》時，全場亮起一片美麗彩虹燈海，BABY們用紙板排出他們的代表兔子「MATOKI」讓成員們又驚又喜，大賢說：「我好像看到了今年最美的景象，雖然可能有段時間沒辦法見面，但我會清楚記得台灣BABY們給我們的愛。」

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