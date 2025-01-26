小嫻屏東落地生根 砸1400萬買房晉升有殼一族

小嫻開心回歸學生身分。（翻攝自小嫻臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小嫻」黃瑜嫻去年9月重返校園，成為國立屏東大學音樂系新鮮人，漸漸融入在屏東生活，據了解，過年前夕她砸下1400萬在屏東市買房打造愛的小窩。

小嫻重拾學生身分前，曾在台灣最南端墾丁定居，經過一番努力才考上屏東大學音樂系，已經工作26年的她坦承回到校園當學生，心裡還是有點怕怕的，不過經過半年新鮮人洗禮，她已漸漸融入學生生活，更愛上屏東這塊土地。

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據了解，小嫻打定主意成為屏東人，把在演藝圈存下來的錢在當地置產，且一口氣砸下1400萬，打造個人溫馨生活天地，並開心迎接將要到來的農曆新年。

其實去年中旬收到錄取通知，小嫻開始想像未來大學4年的生活，因為曾定居恆春，不可能每天通勤，原本考慮要住宿舍還是租房子，但突然有個瘋狂想法，「為何不買房子？我現在都已經44歲了，為什麼不能勇敢一次，過更好的生活？」開心她在屏東成為有殼一族。

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