網紅Ashly險失明 就醫驚爆「眼角膜破洞」

網紅Ashly因延誤就醫險些失明。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅Ashly是知名YouTuber「這群人」尼克的愛妻，擁有亮麗外型的她，是不少網友的審美指標。而Ashly昨（24）日在社交平台分享自己眼睛受傷的經歷，提醒大家注意眼部安全，千萬不要認為自己沒事而「延誤就醫」。

Ashly就醫後發文分享，當時她不小心被髮夾的鈍角戳到眼球，初時並未感到明顯不適，所以沒放在心上，然而，隔天早上，她卻發現眼睛無法睜開，且淚流不止，情況比預期嚴重。經醫生診斷，Ashly的眼角膜出現破洞，若延誤治療，可能導致失明。

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Ashly分享自己不小心被髮夾的鈍角戳到眼球，發現眼睛無法睜開，且淚流不止。（翻攝自IG）

因延誤就醫，情況比預期嚴重。經醫生診斷，Ashly是「眼角膜破洞」，眼睛險些失明。（翻攝自IG）

就醫後，Ashly的眼睛仍有些異物感及畏光，但情況已比當初好轉許多。她提醒大家，若遇類似情況應慎重，必須立即就醫，切勿延誤，拖延的後果將得不償失啊！

在 Instagram 查看這則貼文 Ashly Chan 原原（@ashlychan0113）分享的貼文

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