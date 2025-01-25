《換乘戀愛》番外篇熟面孔公開！「海王」一見等待對象傻眼了

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國戀愛實境秀番外篇《換乘戀愛-另一個開始》找回前三季的出演者回歸，開播前便引起廣大討論，第一季中途離開的李惠善與在濟州島才加入的鄭慧任在機場重逢，慧任透露曾見過第二季的圭民，惠善則說，「之前跟（第三季的）光泰一起做流浪狗公益活動，如果他能來就好了。」

《換乘戀愛3》光泰（左）與輝鉉。（翻攝自Hami Video）

有趣的是，當年慧任心儀珉在而向他告白未果，相隔近4年再度於節目相逢，會擦出什麼火花讓粉絲無比期待。

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而惠善的許願也實現，《換乘戀愛3》曾因為四處放電被稱為「海王」的光泰留著長捲髮回鍋，他登場時連主持人李龍真都差點認不出，驚訝地說：「瘦了不少，頭髮也長了。」

《換乘戀愛1》惠善（右起）、珉在與慧任。（翻攝自Hami Video）

光泰這次依舊興致高昂：「我喜歡貓系的長相，給人感覺比較高冷的類型。」舉例第一季的高敏英和第二季的朴奈言都是他的理想型。光泰還事先購買了情侶圍巾想送給等待他的對象，3位主持人爆笑出聲吐槽：「這麼快就準備好了？」然而等待光泰的並不是女孩，而是跟他同一季參與的男出演者趙輝鉉，兩人見面都被彼此嚇傻，讓觀眾直呼太好笑。

《換乘戀愛》邀請前任情侶在不公開前任「X」的情況下，同住一起生活3周，有人是抱著來挽回錯過的愛情，有人則是為了展開新戀情，過程妙趣橫生；《換乘戀愛-另一個開始》在Hami Video獨家跟播。

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