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娛樂 最新消息

王雪紅狂讚！HOt SHOCk躍上大巨蛋鴻海尾牙開唱

「HOt SHOCk」登上大巨蛋演出。（HOt SHOCk提供）「HOt SHOCk」登上大巨蛋演出。（HOt SHOCk提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕鴻海尾牙今天在台北大巨蛋熱鬧登場，現場開設四面舞台，知名樂團「HOt SHOCk」受邀演出，團長高小羊激動表示：「對於『HOt SHOCk』團隊演出成為一個新指標感到很榮幸！」

「HOt SHOCk」登上大巨蛋演出。（HOt SHOCk提供）「HOt SHOCk」登上大巨蛋演出。（HOt SHOCk提供）

成立27年的樂團「HOt SHOCk」，目前共有18位成員，結合各類樂團元素，包括有主唱、吉他、貝斯、鼓、鍵盤、DJ、Rapper、電薩克斯風、電小提琴以及專業舞者，在團長高小羊帶領下，已經是台灣各大品牌指定尾牙不二人選。

「HOt SHOCk」也獲得「HTC宏達電」創辦人王雪紅以及TVBS董事長陳文琦的大力讚賞與支持，連續多年在HTC的尾牙表演，團員們期許新的一年，「希望我們可以繼續傳承在整個亞洲區所創立的小型演唱會演唱風格，包含表演內容的演化精進，保持一個商演圈的好典範。」

「HOt SHOCk」與任賢齊、九孔同台演出。（HOt SHOCk提供）「HOt SHOCk」與任賢齊、九孔同台演出。（HOt SHOCk提供）

前陣子「HOt SHOCk」也在左岸公益嘉年華演唱會上，與亞洲天王任賢齊同台演出，團長高小羊感性透露：「齊哥對我就像他很挺九孔一樣，圈內人都知道小齊是一個非常講義氣的人。」

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