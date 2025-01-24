趙露思罹患解離症「神經已損傷」 認了長期倚賴藥物助眠

趙露思。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕中國小花旦趙露思演出《星漢燦爛·月升滄海》、《珠簾玉幕》走紅，有「古裝女神」稱號，她上月被拍到癱坐輪椅，事後承認罹患失語症、短暫性失聰，近日受訪公開對抗憂鬱症的過程，也因長期在高壓環境，出現解離症，造成神經系統損傷。

趙露思接受媒體訪問，透露長期與憂鬱症搏鬥，因為不想讓親友及粉絲擔心，當時沒正視自己的健康狀況，並倚賴助眠藥物，為了怕被外界認為不努力，她幾乎不讓自己休息，選擇與焦慮症狀共處，形容這是一段「從至暗到重生的歷程」。

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趙露思後來出現了解離症，還傷及神經系統，經長時間治療已好轉，她近期回診被告知病情已大幅改善，目前已接受1個月的藥物治療，療程約3至4個月，從一開始的無法自理、身體感知遲緩，到現在能正常生活。

趙露思。（翻攝自微博）

趙露思表示，會站出來告訴大家病情，主要是想鼓勵病友「憂鬱症並不可怕」，同時也呼籲患者不要自我孤立，多參與社交活動，也請社會停止對憂鬱症的污名化與娛樂化，「憂鬱症不是推卸責任的藉口，也不應被用來掩蓋難以理解的行為。」她明（25日）將出席公開活動，想當面向粉絲感謝對她的支持。

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