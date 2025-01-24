晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

趙露思罹患解離症「神經已損傷」 認了長期倚賴藥物助眠

趙露思。（翻攝自微博）趙露思。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕中國小花旦趙露思演出《星漢燦爛·月升滄海》、《珠簾玉幕》走紅，有「古裝女神」稱號，她上月被拍到癱坐輪椅，事後承認罹患失語症、短暫性失聰，近日受訪公開對抗憂鬱症的過程，也因長期在高壓環境，出現解離症，造成神經系統損傷。

趙露思接受媒體訪問，透露長期與憂鬱症搏鬥，因為不想讓親友及粉絲擔心，當時沒正視自己的健康狀況，並倚賴助眠藥物，為了怕被外界認為不努力，她幾乎不讓自己休息，選擇與焦慮症狀共處，形容這是一段「從至暗到重生的歷程」。

趙露思後來出現了解離症，還傷及神經系統，經長時間治療已好轉，她近期回診被告知病情已大幅改善，目前已接受1個月的藥物治療，療程約3至4個月，從一開始的無法自理、身體感知遲緩，到現在能正常生活。

趙露思。（翻攝自微博）趙露思。（翻攝自微博）

趙露思表示，會站出來告訴大家病情，主要是想鼓勵病友「憂鬱症並不可怕」，同時也呼籲患者不要自我孤立，多參與社交活動，也請社會停止對憂鬱症的污名化與娛樂化，「憂鬱症不是推卸責任的藉口，也不應被用來掩蓋難以理解的行為。」她明（25日）將出席公開活動，想當面向粉絲感謝對她的支持。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中