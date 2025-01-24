NONO涉性侵傳婚姻不保 白冰冰曝朱海君近況

朱海君與老公NONO。（翻攝臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰今（24）日她出席尾牙開心宣布節目《超級冰冰Show》年後會改版加入新單元外，她也透露將主持網路節目、開設YouTube頻道《誠懇逗陣》，目前已錄製兩集，以開箱豪宅、民宿飯店為主題，更提到有邀NONO老婆朱海君上節目。

白冰冰。（記者陳奕全攝）

NONO被6名女子指控強制性交、猥褻等，士林地檢署偵結依7個性犯罪將他起訴，21日在士林地院進行第6度開庭。白冰冰說一直有和朱海君保持聯絡，私下就曾邀過對方上節目，不過也沒有強迫對方，白冰冰表示：「我是以大姐姐身分關心她，很多事情大家都不願意發生，但都發生了要怎麼辦？現在重要的是還是得工作賺錢養小孩。她還保持這份赤子之心、不離不棄，這是很多女生是做不到的。」

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白冰冰。（記者陳奕全攝）

至於朱海君與NONO屢傳婚姻可能破裂，白冰冰則說不能代表朱海君發言，但有鼓勵朱海君出來唱歌、面對大家，「就是賺錢工作，沒有什麼不好的。」

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