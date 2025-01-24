林葉亭85歲父失蹤9天！白冰冰心疼 憶痛失愛女「14天不吃不喝」

白冰冰。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人林葉亭85歲失智父親不慎走失一個多星期，許多藝人紛紛幫忙轉發尋父文，其中也包含白冰冰，白冰冰更發文表示：「我人生也碰過這樣無助的時刻。」今（24）日她出席尾牙時也再次懇求全民幫忙協尋。

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白冰冰提及當年痛失愛女白曉燕整整14天不吃不喝，當時歹徒要求她拿三支手機隨時等電話，她也把三支手機隨身攜帶不離身，直到某一天早上9點多，白冰冰夢到女兒嚎啕大哭回來的場景，「我還很高興跟警察說我女兒要回來了，我那時候還找了心理醫師、找了整形醫師要把她的手接回來，沒想到等（警方）確認的時候，才知道那天夢到的其實是女兒頭七回來。」

白冰冰。（記者陳奕全攝）

想起往事白冰冰感嘆，她深懂林葉亭找不到父親的心情，「天氣那麼冷，她爸爸都85歲了，我也覺得奇怪，如果在市區一定會有人看到，會不會是暈倒在哪個地方沒有被發現？然後警察地毯式搜索也找不到，希望全民能夠幫幫忙。」

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