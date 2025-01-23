（影）這不科學！ 林葉亭父失蹤8日 公布監控畫面求助

女星林葉亭心急如焚呼喚爸爸快回家。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星林葉亭85歲失智父親失蹤已經進入第8日，除了演藝圈眾多好友幫忙分享尋人啟事，心急如焚的家人今（23）又在社群公開一段監視錄影器畫面，林葉亭甚至點出裏頭有許多不合理之處，悲喊：不可能！

林葉亭公布林父失蹤時的穿著。（翻攝自臉書）

林葉亭的父親於本月16日走失，當時林父頭戴MIT棒球帽、身穿藍色POLO衫搭配T恤、下半身是紫色花花的睡褲搭上紅色布希鞋。這種配色其實還挺亮眼的，無奈找了8天，就是找不到林父身影。

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林葉亭父親雖然失智，但表達時與常人無異。（翻攝自臉書）

快要崩潰的林葉亭今日發布一段監視器影片，她喊了兩聲「不可能！！」並表示父親最後身影出現在士林區「內雙溪自然中心」，該處有不少監視器，卻僅有4個攝影機拍攝到林父身影，讓她大呼「太不科學了！」焦急的林葉亭忍不住發問：「難道你一直與我擦肩而過～我們同時存在這平行時空～還是你太想念以前的自己～走進了蟲洞時光機回到過去～」。

最後林葉亭長嘆一聲，懷疑自己是不是韓劇看太多，「媽媽說找人不能只找地上，上次有一個爬山的民眾是在樹上被找到」！擔心父親的林葉亭再度向父親喊話：85歲的阿公你是有多厲害，可愛失智的你到底在哪裡！

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