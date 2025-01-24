老蕭不藏了！Summer被問「性福嗎」 霸氣回應

〔記者陽昕翰／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰所屬的「喜鵲娛樂」昨天舉辦年終尾牙，包括林熙蕾、王子、艾薇、張喬西等藝人都到場狂歡，老蕭更與老婆Summer合體放閃。

老蕭婚後愛的非常大方，昨晚牽著Summe的手滿場放閃，Summe受訪甜蜜笑說：「反正我怎麼講就會歪掉啊，不如我們自己歪給你們。」而老蕭也不遑多讓，幽默補充：「我們已經結婚17年了。」

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蕭敬騰與經紀人老婆Summer。（喜鵲娛樂提供）

至於現在性福嗎，Summer大方回應，「我一直都很『性福』，其實看我的臉就知道了。」更笑稱老蕭一定都要聽她打呼才能入睡，「他如果先睡，我就睡不著，很奇怪」。

而老蕭現蹤尾牙，被發現小姆指上用繃帶纏繞，原來是手指舊傷復發，慶幸不會影響到打球，Summer則表示：「剛開始只覺得為什麼他手很軟，原來是手指頭受傷了」，更稱男子漢受了這種傷不算什麼。

蕭敬騰現身尾牙與同事狂歡。（喜鵲娛樂提供）

老蕭也宣布年後將繼續投入「野生」巡迴演唱會工作，3月29日在澳門威尼斯人綜藝館開唱，今年也有計畫要在台灣舉辦最新巡演。

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