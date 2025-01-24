家暴男只有無限次！楊紫《國色芳華》狠甩耳光教訓閨密渣夫

邵芸在《國色芳華》被渣夫長期家暴，終起殺心反撲。（LINE TV提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊紫、李現主演的古裝劇《國色芳華》自播出以熱度居高不下，其中又以女性間的互相扶持的感人情誼，深深觸動觀眾的心。

楊紫飾演的「何惟芳」，救下一位長期被家暴的女子邵芸，替她改名、教她種花識字，兩人白手起家，更結拜成為姐妹，惺惺相惜。然而邵芸中了渣男前夫的愛情陷阱，導致她好不容易和離後又再婚，回到家暴地獄，更害得楊紫被自己渣夫陷害，貶為賤籍後流放軍營，險遭賊人侵犯，好在花鳥使李現即時趕到救了楊紫，復仇大戰亦同時開打。

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楊紫（右）在《國色芳華》帶邵芸脫離苦海，結果仍無法挽救悲劇。（LINE TV提供）

楊紫（右）在《國色芳華》被貶為賤民，流放軍營。（LINE TV提供）

楊紫劇中利用貴人花宴，設局引邵芸的貪婪渣夫上鉤擔任負責人，等到張羅得一塌糊塗時，只得下跪求援楊紫。楊紫見狀，先是甩了渣男兩耳光，趁機奪回被搶走的店面，還要渣男向邵芸磕頭道歉，並遊街示罪，但這仍斷不掉閨密與家暴男之間的連繫，邵芸最終回到不如人意的婚姻裡，面對渣夫一次次羞辱、折磨，她最終起了殺心，留下雙雙悲傷的結局。

楊紫（左）在《國色芳華》與李現（右）即將大婚。（LINE TV提供）

楊紫劇中感嘆：「不公的是這男尊女卑的世道。」入戲的觀眾紛紛在社群中祝福，希望邵芸飾演的「秦勝意」下輩子能過得更好，邵芸則寫下：「這一次，勝意要為自己而活。」楊紫轉發了貼文後回覆：「勝意，願你萬事勝意，也希望我們都能夠成為我們自己。」戲裡戲外互動都看哭全網。

楊紫在《國色芳華》賞閨密渣夫兩個耳光。（LINE TV提供）

童星出道的楊紫不斷成長與蛻變，談及現在在角色選擇上的考量時，楊紫表示：「我想有更多的內核和精神傳遞給大家，所以在選劇本或看角色的時候，會跟以前不一樣。」對作品是否有得失心？楊紫說：「我覺得我自己是有野心的，但是我不會給自己這個期望，或者說『我一定要怎麼樣，如果不行我就完了。』我不會這樣，我會告訴自己，你只要努力了，結果如果沒有達到你想要的，別灰心，咱們從頭再來。」徹底展現高情商，也傳遞出與角色相同，不屈不撓的特質。

楊紫在《國色芳華》勸閨密離開家暴男身邊。（LINE TV提供）

楊紫戲裡以商賈身份，與李現飾演的花鳥使大打配合，共同救國濟民，接下來還有「假結婚真動情」戲碼，兩人的感情線也備受矚目，更多精彩內容，敬鎖定LINE TV《國色芳華》每天晚間8點播出。

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