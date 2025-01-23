（連線）26歲永瀬廉跨海吹蠟燭慶生！隊友認證他的帥：鼻樑超挺

日本人氣男團「King＆Prince」成員高橋海人（左）、永瀬廉。（環球音樂提供）

〔記者鍾志均／台北-東京連線報導〕日本人氣男團King & Prince成員永瀬廉、高橋海人今年將和台灣粉絲一起過農曆新年！他們受邀台視《2025超級巨星紅白藝能大賞》，預錄精彩歌舞演出，今（23）接受台媒視訊訪問，透露會帶來「升級版」服裝和歌曲寵粉。

常被日媒選為「國寶級帥哥」的永瀬廉被問此封號的看法，他有些害羞說，「上榜當然開心，不過最近變得不太在意，也更有自信了，頂多在網站上看到會瞄一下」，強調做人就是要有自信。

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隊友高橋海人接話表示，每當開演唱會時，燈光只要從永瀬廉的背後打上去，發現到他側臉看來，鼻樑非常挺，真的是蠻帥的；永瀬廉則禮尚往來，誇高橋非常會跳舞，表演令人驚艷，散發出他專屬的帥氣。

高橋海人、永瀬廉合力寫下「新年快樂」祝福台灣粉絲。（環球音樂提供）

有趣的是，今正好是永瀬廉26歲生日，主辦環球唱片當場準備蛋糕，讓他「跨海吹蠟燭」，透過視訊畫面看來逗趣十足，他當場許願希望身體健康、到台灣表演給大家看，還現學現賣中文「恭喜發財，紅包拿來」，炒熱現場氣氛。

此外，兩人應景學了中文「新年快樂」，更有誠意的是他們合力用毛筆寫下中文的「新年快樂」，永瀬廉寫了「新年」，高橋接棒寫「快樂」，據悉兩人只花20分鐘左右就完成，只為送給台灣粉絲滿滿祝福。

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