玄彬「冒死」護孫藝真搬上大銀幕！《愛的迫降》6家影城限定映演

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國浪漫音樂劇《愛的迫降：旗艦版》首度空降台灣大銀幕，本週六限量北中南各一場次將完售，台北場是全台唯一一場TITAN巨幕影廳，粉絲千萬把握機會。

韓承倫（左）對宋主喜飾演的徐丹施展各種撩妹招式。（甲上提供）

《愛的迫降：旗艦版》改編自同名韓劇，將16集情節濃縮成2.5小時精華旗艦版音樂劇，並高度還原「迫降CP」利正赫、尹世理經典名場面，包括兩人在船上遇巡邏隊，情急之下利正赫霸氣吻上尹世理，順利躲避官兵追查；還有一場驚險刺激的槍戰動作戲，利正赫冒死拯救尹世理而中槍。

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「小迷糊」李奎炯在《愛的迫降：旗艦版》挑樑北韓帥氣深情軍官「利正赫」。（甲上提供）

飾演「利正赫」的李奎炯男友力大爆發，與平常呆萌形象形成反差，讓飾演尹世理的「音樂劇女王」金勵鴛瞬間心動到腿軟，直接暈倒在他懷裡，互動火花也在演出時成功「迫降」到觀眾的心中。

另外，出身自男團「LUNAFLY」的男二韓承倫（韓勝允）也備受矚目，《愛的迫降：旗艦版》雖然是他的音樂劇處女作，但憑藉獨特磁性嗓音和帥氣浪漫魅力，吸引了眾多原本對音樂劇不感興趣的女性觀眾。

韓承倫（韓勝允）在劇中對宋主喜飾演的徐丹施展各種撩妹招式，並將角色具承俊的深情付出唱得令觀眾如痴如醉，後來也參與該音樂劇在日本的公演，圈粉無數，美顏更被讚是男神池昌旭、李敏鎬的綜合體。

李奎炯（左）排練時男友力爆棚，讓金勵鴛瞬間心動。（甲上提供）

搶先看過電影的演員、KOL口碑絕讚，包括是元介直呼：「《愛的迫降》經典還是經典！以音樂劇的方式呈現，完全是另一種感動。」「開水小姐」大讚演員顏值、歌唱實力、音樂到場景的切換，運作流暢一氣呵成，冰蹦拉的人生第一場韓國音樂劇就獻給《愛的迫降：旗艦版》，狂讚：｢真的太厲害了！大開眼界！很精彩！」

《愛的迫降：旗艦版》將在大年初三至初五（1月31日至2月2日）全台擴大映演，於6家威秀影城：MUVIE CINEMAS 台北松仁、新店裕隆城、桃園統領、台中大魯閣新時代、台南南紡、高雄大遠百限定上映。

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