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娛樂 最新消息

金鐘戲后再對上楊謹華？柯佳嬿無奈回應后冠之爭

柯佳嬿今出席《童話故事下集》活動。（記者潘少棠攝）柯佳嬿今出席《童話故事下集》活動。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯佳嬿過往二度曾和楊謹華有金鐘戲后之爭，都由柯佳嬿一票之差勝出，她今出席《童話故事下集》活動，被問到今年將有極大機率再以《童話故事下集》對上《影后》楊謹華，有望三度角逐后冠，被問及此事她略顯無奈，表示沒有想這麼多，「大家很容易把我們特別寫在一起，但我們私下是會聯繫的好友。」確實楊謹華生日時，柯佳嬿是座上賓。

劇中柯佳嬿（右）和老公劉以豪和公婆同住，生活習慣大不相同。（記者潘少棠攝）劇中柯佳嬿（右）和老公劉以豪和公婆同住，生活習慣大不相同。（記者潘少棠攝）

戲裡，柯佳嬿和老公劉以豪因和公婆同住，生活習慣大不相同，讓她每7天就有想離婚的念頭，戲外，她沒有和公婆同住，加上和老公坤達交往很久，因此婚前婚後差別不大，而劇中公公很沒存在感，畫面出現時，常被用盆栽代替，好奇柯佳嬿私下會不會覺得公公像盆栽？她大笑說：「不會！我覺得他像一棵大樹！」惹全場爆笑。

劉以豪戲中是媽寶。（記者潘少棠攝）劉以豪戲中是媽寶。（記者潘少棠攝）

而劉以豪戲中是媽寶，總是把「媽媽說」掛在嘴邊，2人對劉以豪剪指甲的戲印象深刻，因劉以豪指甲片亂飛，都不收拾，還會烙下一句「我媽等下會吸地板」。柯佳嬿認為戲裡老公的媽寶行徑，坤達都沒有，還讚坤達是個有自主思考能力的人，也沒有什麼壞習慣。

柯佳嬿劇中個性大喇喇，經常罵髒話。（記者潘少棠攝）柯佳嬿劇中個性大喇喇，經常罵髒話。（記者潘少棠攝）

此外，柯佳嬿劇中個性大喇喇，經常罵髒話，現實生活中的柯佳嬿因文青個性被稱為「柯仙」，問她講髒話需要心理建設才說得出口？她立刻稱「不用，講髒話沒有這麼困難。」她提到開在快車道，若碰到快車道裡面有腳踏車，或是開車下山有阿嬤逆向上山，都會飆出髒話，笑說：「一個字、兩個字、三個字都有。」《童話故事下集》將在2月14日於Netflix上線。

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