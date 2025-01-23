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娛樂 電視

安妮火辣紅戰袍騎重機「上演限制級畫面」 女星羞喊：會被馬賽克

〔記者林欣穎／台北報導〕除夕特別節目《民視第一發發發》第二段歌舞單元，民視砸下重金邀約將近70人同台表演，邀請到每年流量爆表的安妮以及顏曉筠來對抗台韓啦啦隊舞蹈PK，安妮提到自己是在《舞力全開》長大的，幾乎年年參加除夕特別節目，知道每一年網友都會在除夕夜「暴動」，受訪時讓她忍不住對網友猛飛吻。

安妮火辣登場。（民視提供）安妮火辣登場。（民視提供）

與安妮惺惺相惜的顏曉筠說兩人交手5-6次，舞藝高超兩人只花了9個小時就完成整段舞蹈排練，顏曉筠說每次只要兩人合作，都收到網友湧入大量留言，她非常感謝大家支持，但八點檔中飾演反派的她也俏皮的呼喊網友：「別太認真喔！我真的不是壞人，本人真的很nice。」

安妮火辣登場。（民視提供）安妮火辣登場。（民視提供）

安妮和顏曉筠有好感情。（民視提供）安妮和顏曉筠有好感情。（民視提供）

整段舞序用小從愛跳舞長大的女孩故事來堆疊，分別找了兩位青少女飾演安妮、顏曉筠小時候，安妮更是一襲火辣高叉舞衣，製作團隊更是重金搬來百萬重機搭配，安妮鮮紅色舞衣點綴黑色重機，視覺感官效果讓全場血脈噴張尖叫聲連連。顏曉筠突然害羞的說整段舞蹈，讓她印象深刻的點，是兩個人好到差點接吻很多限制級畫面，可能會被電視畫面馬賽克的尺度，但這就是她們兩個人好默契、好情誼。

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