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娛樂 日韓

中居正廣捲性醜聞宣布退出演藝圈 聲明：全部責任在我

〔記者鍾志均／綜合報導〕日團SMAP前隊長中居正廣因捲入性醜聞案，連日來話題燒不停，他今（23）發表長文，正式宣布從今起退出演藝活動，所有事務在今天正式結束。

中居正廣曾經貴為天團成員之一，卻不愛惜羽毛，爆出性侵女性，富士電視台員工更疑似安排「性朝貢」，種種爆料導致他星途幾乎全毀。

因富士電視台疑因有人員安排「性朝貢」，至今超過50家企業為避免遭受波及，選擇中止投放富士電視台廣告，為避免數量持續擴大，中居正廣選擇正式退出演藝圈止血。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

中居正廣。（法新社）中居正廣。（法新社）

中居正廣引退全文：

我，中居正廣，將從今天起退出娛樂圈。

至於我的公司將在完成剩餘程序和業務後立即關閉。

在做這份報告時，我想說幾句話，

今天是我與電視台、廣播電台和贊助商就解約、退出、取消和解除合同所舉行的所有會議的結束日。

我們並不認為我們已經履行了所有責任。

我們將繼續誠心誠意地處理各種問題。

全部責任在於我個人。

我們給許多人帶來了不便和損失，對此我深表歉意。

還有，

我再次向對方表示由衷的歉意。

對於給各方造成的不便，我們深表歉意。

我們再次道歉。

我們非常非常抱歉。

對於所有相關人士，哪怕只有一次，我也希望能見到你們。

我沒能見到你們。

我必須見你們

我對這次告別感到非常非常抱歉

再見

2025年1月23日

中居正廣

https://x.com/k_maru_dau_baby/status/1882262973026369687

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