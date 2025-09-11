余祥銓轉行當球場攝影師？「工作照遭瘋傳」鬆吐心聲全說了

余祥銓日前在球場擔任攝影師的工作身影在網路上瘋傳。（鴻凱娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕從「國民舅舅」升格全民奶爸的余祥銓上遍各大節目，最近還接下2檔外景節目主持棒，而日前有網友捕捉到他現身球場的畫面，余祥銓不是以觀眾身分進場，竟是當起球場的攝影師，認真工作畫面也被網友狂讚，稱他是很棒的星二代。

余祥銓錄製外景節目挑戰擔任轉播攝影師。（鴻凱娛樂提供）

近期余祥銓在球場當攝影師的畫面在網路社群Threads上瘋傳，還有網友好奇他是不是改行了？原來他是因為節目《星二代很忙內》而出外景，節目中他體驗各行各業，這次則到球場挑戰當轉播攝影師。

余祥銓錄製外景節目挑戰擔任轉播攝影師。（鴻凱娛樂提供）

而他努力工作的身影也獲得網友好評，網友也形容他沒有大頭症、不驕傲很隨和，也總是很正向面對酸民留言，增加不少路人緣。而余祥銓透過經紀人也表示，很感謝大家喜愛與支持，希望可以讓大家看到不一樣的余祥銓，他會繼續認真努力和用心呈現更豐富精彩的好節目，「也請大家多多支持用心主持的節目《星二代很忙內》真的很忙內，再次感謝大家。」

