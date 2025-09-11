晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

余祥銓轉行當球場攝影師？「工作照遭瘋傳」鬆吐心聲全說了

余祥銓日前在球場擔任攝影師的工作身影在網路上瘋傳。（鴻凱娛樂提供）余祥銓日前在球場擔任攝影師的工作身影在網路上瘋傳。（鴻凱娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕從「國民舅舅」升格全民奶爸的余祥銓上遍各大節目，最近還接下2檔外景節目主持棒，而日前有網友捕捉到他現身球場的畫面，余祥銓不是以觀眾身分進場，竟是當起球場的攝影師，認真工作畫面也被網友狂讚，稱他是很棒的星二代。

余祥銓錄製外景節目挑戰擔任轉播攝影師。（鴻凱娛樂提供）余祥銓錄製外景節目挑戰擔任轉播攝影師。（鴻凱娛樂提供）

近期余祥銓在球場當攝影師的畫面在網路社群Threads上瘋傳，還有網友好奇他是不是改行了？原來他是因為節目《星二代很忙內》而出外景，節目中他體驗各行各業，這次則到球場挑戰當轉播攝影師。

余祥銓錄製外景節目挑戰擔任轉播攝影師。（鴻凱娛樂提供）余祥銓錄製外景節目挑戰擔任轉播攝影師。（鴻凱娛樂提供）

而他努力工作的身影也獲得網友好評，網友也形容他沒有大頭症、不驕傲很隨和，也總是很正向面對酸民留言，增加不少路人緣。而余祥銓透過經紀人也表示，很感謝大家喜愛與支持，希望可以讓大家看到不一樣的余祥銓，他會繼續認真努力和用心呈現更豐富精彩的好節目，「也請大家多多支持用心主持的節目《星二代很忙內》真的很忙內，再次感謝大家。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中