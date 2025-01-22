陳建州復出吐心願！力甩Metoo形象湧千人諷「大牙加油」

陳建州回鍋台灣職籃聯盟力拼扭轉形象仍遭網友狂諷。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「黑人」陳建州前年6月遭「大牙」周宜霈指控性侵未遂，近年多靠著台灣職籃試圖扭轉形象，以PLG副會長身分在臉書透露賽況以及近況，不過網友們依舊不願意買單，不到一天狂刷千則「大牙加油，牙起來！」藉以諷刺、批判。

陳建州2023年接連被大牙、郭源元指控性騷後，隨即卸任台灣職籃聯盟「PLG」P. LEAGUE+董事長、執行長及理事長3項職務，臉書上的簡介還改成「PLG永遠的球迷」，同年6月起開始神隱，但在沉寂3個月後則不時為籃球賽事宣傳，如今也已回鍋台灣職籃聯盟，並以副會長身分復出。

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捲進#MeToo風波一年多，陳建州昨（21日）在臉書吐露近況，「結束了PLG年前最後一場的賽事，明天還有一場領航猿EASL的比賽，明天早上再飛廣島會不會太瘋狂了！」並許願拿下比賽的勝利。

不過，網友們仍未忘陳建州涉及#MeToo事件，不到一天就狂刷破千則留言諷刺：「大牙加油」、「期待大牙能拿下司法的勝利」、「大牙加油、牙起來！」、「老話一句大牙加油」、「大牙加油！不要被這種人打倒！」

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