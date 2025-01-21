酸民慘了！楊皓如提告來真的 「怒曬傳票」正式宣戰

楊皓如不滿遭酸民謾罵憤而提告。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕楊皓如離開新聞工作轉戰演藝圈後上遍各大節目，感怒感言的嗆辣風格頗受觀眾、粉絲們的喜愛，更在迎來農曆新年之前鬆口宣布一則「重磅喜訊」，她難掩開心情緒透露，提告酸民的案件終於被受理，更曬出士林地檢署寄來的傳票爽喊：「這是我農曆年前最大的禮物。」

楊皓如昨（20日）公開事件的原委，透露日前上節目的發言遭酸民扭曲，「說我上節目都在亂講話以及最會帶頭霸凌別人！」針對莫須有的指控，她憤而向對方提出告訴，如今得知提告的案件已被受理，喜悅之情溢於言表，更喊話被告酸民最近應該會收到傳票，「戶籍地通知、通訊地通知，沒收到的話警察局也會通知。」

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「不是提告就會成立的！」楊皓如如願與酸民對簿公帑，除了向受理案件的檢察官致謝，還曬出士林地檢署的傳票形容是「農曆年前最大的禮物」。最後，她呼籲網友要謹守法律底線，妨害名譽屬於刑事案件，若被判刑將會留下前科，往後對求職、出國、移民等皆會受影響，「不要以為在社群媒體上po我照片罵罵我很爽就沒事！」

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