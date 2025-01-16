反撲！藍全刪公視23億補助 金馬導演籲同行投入製作罷免影片

藍營提案刪除公視預算，楊力州跳出來警告藍營小心影視工作者的反撲。（資料照）

首次上稿 01-15 00:23

更新時間 01-16 06:25

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院朝野黨團15日協商114年度中央政府總預算案，國民黨以「報導偏頗、戲劇竄改歷史」等原因提案全數刪除文化部補助公視的23億預算。曾以《奇蹟的夏天》榮獲金馬獎最佳紀錄片的導演楊力州，跳出來警告藍營小心影視工作者的反撲，並呼籲相關從業人員投入公民罷免的影片支援工作。

請繼續往下閱讀...

國民黨批評公視長年來「自願成為單一政黨的鷹犬」，本來應該要是國內最超然獨立、客觀且公正的媒體，但成為「比官媒還官媒的公共電視台」。藍營還點名公視的英語頻道《Taiwan Plus》「報導偏頗」、公視播出之戰爭電視劇《聽海湧》「竄改歷史」等，故提案將公視23億預算全數刪除。

對此，楊力州15日在臉書發文：「台灣的影視工作者儘管政治理念不盡相同，但對創作尊重的高度是一致的。這次藍白黨刪掉公視全部的預算，你們要這樣搞，影視工作者的反撲會讓你們永遠忘不了！我們一起投入公民罷免團體的影片支援工作吧！有意願的導演、攝影們請與我私訊聯繫，謝謝！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法