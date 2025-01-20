中居正廣性醜聞延燒！富士電視台廣告雪崩 逾50企業怒切割

企業主紛紛中止在富士電視台投放廣告，累計至今（20）日晚間已超過50家企業抽廣告。（法新社）

祝蘭蕙／核稿編輯

日本男星中居正廣涉性侵案持續延燒。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕日本男星中居正廣涉性侵案持續延燒，富士電視台員工疑似牽扯其中安排「性朝貢」，為避免遭醜聞波及，企業主紛紛中止在富士電視台投放廣告，累計至今（20）日晚間已超過50家企業抽廣告，數量正逐漸擴大。

富士電視台社長港浩一17日開記者會說明「性朝貢」醜聞，挨批說明不清，連記者會也限制特定記者參與，引發外界批評卸責、解釋無法令人信服等。（美聯社）

綜合日媒報導，富士電視台社長港浩一17日開記者會說明「性朝貢」醜聞，宣布將成立由第三方律師主導的調查委員會，但針對事件不僅說明不清，連記者會也限制特定記者參與，引發外界批評卸責、解釋無法令人信服等。

請繼續往下閱讀...

多家企業在記者會後紛紛宣布中止在富士電視台投放廣告，包括豐田汽車、7&I控股、JR東日本、NTT東日本、日本麥當勞、日本可口可樂、花王、東京迪士尼、資生堂等大企業，都決定暫停投放廣告。

累計至20日晚間，已有超過50家企業抽廣告，改放公益廣告，多數企業未確定何時恢復廣告投放。

富士電視台則對於廣告客戶因此事影響而暫停廣告播放表示歉意，並表示將暫不透露更多有關業務的詳細情況。

另外，日本消防廳原計劃在全國消防本部發放與富士電視台劇集「119緊急呼救」有關的消防宣傳海報5500張，也因此臨時喊卡。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法