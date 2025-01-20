晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中居正廣性醜聞延燒！富士電視台廣告雪崩 逾50企業怒切割

企業主紛紛中止在富士電視台投放廣告，累計至今（20）日晚間已超過50家企業抽廣告。（法新社）企業主紛紛中止在富士電視台投放廣告，累計至今（20）日晚間已超過50家企業抽廣告。（法新社）

祝蘭蕙／核稿編輯

日本男星中居正廣涉性侵案持續延燒。（法新社）日本男星中居正廣涉性侵案持續延燒。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕日本男星中居正廣涉性侵案持續延燒，富士電視台員工疑似牽扯其中安排「性朝貢」，為避免遭醜聞波及，企業主紛紛中止在富士電視台投放廣告，累計至今（20）日晚間已超過50家企業抽廣告，數量正逐漸擴大。

富士電視台社長港浩一17日開記者會說明「性朝貢」醜聞，挨批說明不清，連記者會也限制特定記者參與，引發外界批評卸責、解釋無法令人信服等。（美聯社） 富士電視台社長港浩一17日開記者會說明「性朝貢」醜聞，挨批說明不清，連記者會也限制特定記者參與，引發外界批評卸責、解釋無法令人信服等。（美聯社）

綜合日媒報導，富士電視台社長港浩一17日開記者會說明「性朝貢」醜聞，宣布將成立由第三方律師主導的調查委員會，但針對事件不僅說明不清，連記者會也限制特定記者參與，引發外界批評卸責、解釋無法令人信服等。

多家企業在記者會後紛紛宣布中止在富士電視台投放廣告，包括豐田汽車、7&I控股、JR東日本、NTT東日本、日本麥當勞、日本可口可樂、花王、東京迪士尼、資生堂等大企業，都決定暫停投放廣告。

累計至20日晚間，已有超過50家企業抽廣告，改放公益廣告，多數企業未確定何時恢復廣告投放。

富士電視台則對於廣告客戶因此事影響而暫停廣告播放表示歉意，並表示將暫不透露更多有關業務的詳細情況。

另外，日本消防廳原計劃在全國消防本部發放與富士電視台劇集「119緊急呼救」有關的消防宣傳海報5500張，也因此臨時喊卡。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中