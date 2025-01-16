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不甩陳玉珍嗆聲！金馬導演行動表態「已號召超過80人拍片」

導演楊力州（左）、國民黨立委陳玉珍。（資料照）導演楊力州（左）、國民黨立委陳玉珍。（資料照）

〔記者蕭方綺／台北報導〕114年度中央政府總預算案，國民黨因「報導偏頗、戲劇竄改歷史」等理由，提案刪除文化部補助公視的23億預算，幾乎逼公視直接關台，引發業界強烈反彈，曾以《奇蹟的夏天》獲金馬獎最佳紀錄片導演楊力州直接以行動表態，號召業界人士一同投入公民罷免團體的影片支援工作，盼有意願的導演、攝影可以和他聯繫，他今表示目前已收到超過80位導演、攝影師的參與。

相關新聞：金馬導演籲同行投入「製作罷免影片」 陳玉珍竟嗆：公布所有名單

只是他登高一呼，卻引來國民黨立委陳玉珍留言，嗆他「最好名單全部都公布，不要自己私自留下來公開列出來吧」，而楊力州不甩酸言酸語，表示自己熱愛創作也感到幸福，「此刻，捍衛更年輕的創作者未來創作的機會與自由，是我們對電影之神表達敬意時該做的事。」

他提到公視從他研究所畢業後撐起了能持續創作的機會，雖然這20多年來沒再跟公視合作拍片，但每每在協助公視發掘年輕創作者的評審時，看到了許多優秀的導演崛起，直呼：「這一個平台實在太重要了。」

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接著，他指出如今報名一起參與公民罷免行動影片的支援夥伴人數眾多，已經超過現有罷免分區的數量，他希望能籌組後期剪輯的編組，即便很多導演及攝影師都說他們也能迅速剪輯短影音發佈，但畢竟是長達數個月的計畫，期許大家都能保有充足的能量，並透露目前已經有募資平台會鼎力相助。

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