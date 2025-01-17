謝金燕再發聲！愛兒遭利菁重提身世 未婚生子28年嘆「我不害怕」

謝金燕。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕謝金燕15日因利菁受訪期間突脫口提到「孩子生父名字」，因此無端被推上話題風口，各界輿論也因此紛紛甚囂塵上。事後，謝金燕今（17日）深夜再度透過IG限動發聲，並以41字吐露心緒「痛了就哭啊！笑笑的抬起頭，我不害怕！」

謝金燕曬出一張以側臉入鏡的自拍照，她身穿連帽外套、戴上墨鏡，讓長髮隨著風起舞飄揚，不過她的表情依舊凝重、嚴肅，遠處天空雲層間冒出陽光，她寫下41字：「安靜太安靜，我深呼了吸，黑夜太清醒，我順了口氣，累了就放下怕，痛了就哭啊，笑笑的抬起頭，我不害怕。」

請繼續往下閱讀...

謝金燕二度發聲。（翻攝自IG）

不僅如此，謝金燕此篇限時動態還搭配上莎夏斯隆（Sasha Sloan）的歌曲〈Too Sad To Cry〉（欲哭無淚），與前一篇限時動態，「積極向上，姐姐，不要害怕！」選的更是同一首歌，而她連兩日深夜發文透露心緒，也被外界認為是在回應利菁，推算謝金燕獨子如今也已經28歲。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法