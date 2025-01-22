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Jennie化身紅髮珍妮！網一看笑了：草間彌生變年輕了

Jennie被說撞型草間彌生，笑翻不少網友。（翻攝自YouTube、IG）Jennie被說撞型草間彌生，笑翻不少網友。（翻攝自YouTube、IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團BLACKPINK的Jennie本月才迎來29歲生日，今天（22日）又傳出喜訊，公開首張專輯《Ruby》的預告片，她以大膽的紅色長髮、短瀏海造型現身，破格中又帶點俏皮可愛，網友也笑說「還以為是草間彌生」、「草間彌生變年輕了」。

不只造型令人驚艷，此次Jennie的專輯收錄15首歌曲，且有許多大咖助陣，包括性感歌姬杜娃黎波、饒舌歌手唐納葛洛佛及法國音樂魔術師FKJ等人，讓人好奇她們將會有什麼樣的合作，專輯將在3月7日發行。

Jennie在今年3月推出新專輯《Ruby》。（翻攝自IG）Jennie在今年3月推出新專輯《Ruby》。（翻攝自IG）

去年發行首張個人單曲《Mantra》，成績不俗，今年趁勝追擊，今天釋出專輯《Ruby》的預告片。值得一提的是，「Ruby」正是Jennie的本名「Jennie Ruby-Jane Kim」，且「Ruby」也有紅寶石的意思，Jennie染這個髮色不是沒有道理。

Jennie在新專輯《Ruby》的預告中裝出許多表情。（翻攝自YouTube）Jennie在新專輯《Ruby》的預告中裝出許多表情。（翻攝自YouTube）

Jennie先前接受外媒Billboard訪問時曾透露，在洛杉磯錄製《Ruby》這張專輯時一開始苦惱、掙扎了很久，但在創作專輯的過程中讓她更加了解自己，「這是我與我之間的鬥爭。」

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