李珠珢確定來台！穿富邦女孩制服 網掀暴動：應援界的道奇隊

李珠珢加入富邦女孩。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕20歲啦啦隊女神李珠珢憑藉甜美精緻的臉蛋爆紅，更有著「AI女神」的封號，自去年10月宣布與經紀公司解約並退出起亞虎球隊後，來台消息頻傳，未來動向備受關注，今富邦球團宣布已與李珠珢簽下台灣演藝工作全經紀約，李珠珢成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，消息曝光後立刻引起網友暴動。

富邦稍早在臉書發文透露，李珠珢預計將在2025球季悍將首檔主題日，穿上Fubon Angels制服和球迷們一起應援，球團提到，李珠珢去年七月以表演嘉賓身分來台時，對台北大巨蛋球場規模感到震驚，更對台灣球迷與Fubon Angels學姐們的熱情留下深刻印象，「李珠珢非常期待來台加入Fubon Angels，在新球季與悍將家人們共創美好回憶。」

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消息曝光隨即引起熱論，連資深媒體人黃揚明都現身留言區直呼：「不愧是應援界的道奇隊」，網友們也紛紛稱讚，「不愧是宇宙邦」、「棒球員當選道奇，啦啦隊當選富邦」、「宇宙邦要衝擊熱身賽了！」，還可以看到有不少人直呼要轉粉，「從今天開始成為富邦球迷」、「這跟道奇今年的補強不相上下。」

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