張柏芝14歲嫩照被挖出！「清純精緻」臉蛋網讚嘆：是真女神

現年44歲的張柏芝仍保養得宜。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕44歲港星張柏芝擁有1／4的英國血統，絕美的外貌讓她一出道就被喻為「一代神顏」，如今已是3個小孩的媽，但外表仍保養得宜。日前，一系列張柏芝14歲舊照在網路上瘋傳，美貌再次震撼網友直呼「這才是真正的女神！」

張柏芝14歲嫩照被挖出。（翻攝自微博）

近期張柏芝14歲舊照在網路上瘋傳，可見當時的她留著一頭烏黑長髮，身穿藍色無袖上衣搭配牛仔褲，臉上脂粉未施，但精緻的混血五官突出，再加上一雙靈動大眼，對著鏡頭露出甜美微笑，看起來相當清秀，掀起粉絲狂讚，「真的太離譜！自然美足以打敗任何整容女星」、「這才14歲？」、「老天爺絕對偏心」。

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張柏芝從小美到大。（翻攝自微博）

現年44歲的張柏芝18歲就出道拍廣告，憑藉亮麗外型及清新氣質深受大眾喜愛，後來與男星謝霆鋒結婚育有2子，但婚姻僅維持5年便畫下句點，離婚後在2018年低調生下小兒子Marcus，不過至今生父仍成謎，重視家庭的她，為了陪伴孩子鮮少出現在螢光幕前，但於2022年登上節目《乘風破浪的姐姐2》，再掀人氣高峰，演藝事業也節節攀升。

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