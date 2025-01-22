「文溫德斯4K經典影展」5神作新春開跑！套票加碼隱藏版特典

〔記者許世穎／台北報導〕德國電影大師文溫德斯的5部經典神作將於「文溫德斯4K經典影展」重返台灣大銀幕，由去年入圍奧斯卡「最佳國際影片」的《我的完美日常》打頭陣，加上《巴黎，德州》、《慾望之翼》、《里斯本的故事》、《PINA》，購買典藏預售套票還可獲得「隱藏版特典」。

《我的完美日常》將於新春重返大銀幕。（甲上提供）

文溫德斯攜手坎城影帝役所廣司問鼎奧斯卡神作《我的完美日常》被譽為雙強跨國聯手的畢生傑作，不僅讓役所廣司成為史上第2位奪下坎城影帝的日本演員，更刷新了文溫德斯執導電影票房新高，去年席捲近全球8.5億台幣票房，在日本及國際影壇大放異彩。導演透過一鏡到底特寫畫面完整呈現役所廣司內心百感交集的深度演技，後座力驚人，令影迷回味再三，給予高度評價。

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「文溫德斯4K經典影展」片單之《巴黎，德州》。（甲上提供）

「文溫德斯4K經典影展」將於2月7日起在光點華山獨家上映，除了《我的完美日常》，《巴黎，德州》、《慾望之翼》、《里斯本的故事》均為4K數位修復版，《PINA》則為2D、2K版本。20世紀最具影響力舞蹈家碧娜鮑許創辦的「烏帕塔舞蹈劇場」將在3月睽違7年來台演出，《PINA》將帶大家重溫文溫德斯與碧娜鮑許這兩位世界級的德國藝術家，靈光交會之下誕生的傳奇紀錄片。

「文溫德斯4K經典影展」片單之《慾望之翼》。（甲上提供）

影展典藏預售套票於明天（23日）下午2點在光點華山電影館櫃台開賣，凡於1月23日至2月2日期間購買「文溫德斯4K經典影展」典藏預售套票（內含典藏票卡5張，售價1000元），即可現場領取隱藏版的「文溫德斯4K經典影展紀念版」雙月曆A3限量特典一張。

影展上映後觀賞《文溫德斯4K經典影展》任一部影片，可獲得該片特定之雙月曆A3限量特典一張，購買預售套票者即可輕鬆集滿一整套2025完整年曆，數量有限，贈完為止。更多場次資訊請至光點華山電影館臉書粉絲團查詢。

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