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舒米恩脊髓壓迫開刀！復健路「折磨」狀態曝光

舒米恩。（米大創意提供）舒米恩。（米大創意提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕阿美族創作歌手 「Suming 」舒米恩，暌違三年將推出全新母語創作專輯《Mikerid 引路》，Suming 去年因術後長期靜養，首次有機會用緩慢的步調重新審視人生，成為新專輯的創作靈感。

去年他因脊髓神經壓迫，導致手發麻無力，連吉他都無法彈奏，只好開刀治療，回想當初復健期間的狀態，他苦笑說是各種折磨，不僅雙手麻痺無力，左手更嚴重到無法控制手部動作，行動也變得緩慢。

舒米恩。（米大創意提供）舒米恩。（米大創意提供）

這張專輯以阿美族文化一天的作息及對生活態度為靈感，展現 Suming 對時間、生生命與生活片段的深刻體悟，傳統吟唱結合西方管弦樂的創作，不僅碰撞出全新音樂火花，也再次定義母語歌手的力量。

Suming 在這張作品中，首次嘗試融合阿美族吟唱與電影配樂式的古典編曲手法，透過管弦樂、鋼琴與阿美族語歌聲的交織，創造出恢弘又情感豐沛的聲音景觀。Suming 表示：「這些旋律就像是人生的配樂，或許它們來自我的生活場景，但也屬於每一位聽者的經驗。」

舒米恩。（米大創意提供）舒米恩。（米大創意提供）

療養期間，Suming 不僅專注於音樂創作，也持續探索新的藝術領域。他觀看了大量劇場作品，吸收多元靈感，並於今年首次挑戰劇場導演工作，將於今年2 月在澳洲墨爾本發表首部結合現代舞與音樂的劇場作品《Gapu Ngupan》。

一場病為Suming打開不同創作風景，由他打造策畫的「阿米斯音樂節」也在近日宣布舉辦日期，將於11/8、9回到台東都蘭，消息一出，立刻引起不少樂迷討論，開心直呼「又能跟大家一起手牽手舞蹈了！」也再次讓原民聲音找到更多傳遞能量。

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