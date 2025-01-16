慟！華航董事長謝世謙猝逝 樂團女兒身分曝光揭最後對話

旺福團員推機（右）追憶父親。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕華航董事長謝世謙猝逝，享壽73歲，旺福樂團貝斯手推機今（16日）晚發文追憶父親，才讓罕為提起的父女關係讓更多人知道，推機感傷提到：「謝謝親愛的老爸，好好休息！」網友也紛紛留言希望她節哀，也希望華航董事長一路好走。

推機是華航董事長女兒，旺福主唱小民則是謝世謙董事長的女婿，但平常兩人很少對外界提到這層關係，因此今晚推機發文讓很多網友感到訝異。

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推機談到：「謝謝親愛的老爸，不但照顧了我們一家人，也在自己的工作崗位上發電燃燒到最後一刻，記得國小的時候，常常每到假日，老爸就會騎著他的偉士牌，載我一起到南京東路的華航大樓，他埋頭加班，我就在旁邊寫功課，整層樓就只有我們兩個。現在回想起那段記憶，真的好奇幻，而且莫名的美好。」

另外推機談到：「昨天晚上回娘家接小朋友的時候，他說他有點感冒，我離開前還跟他說：『那你要好好休息喔！』他回覆我的聲音非常洪亮，我真的以為就只是小感冒而已...」沒想到這竟是父女最後對話。

旺福團員推機（右）小時候和父親的合照。（翻攝自IG）

推機難過說：「我知道你退休後要去更美更絢爛的地方享受退休生活，而且你在地球上任務已完成！可以放心地飛去了！會永遠記得你的幽默和溫暖，不善於表達愛，但所做的一切都充滿了愛！還有我一輩子都練不會的美麗字跡（慚愧）。」

旺福才剛推出新單曲《呷飽未》，透過簡單的問候傳達溫暖的祝福，旺福也受邀擔任「樂扶基金會」公益代言人，關心偏鄉弱勢孩童的生活，沒想到推機再也沒有機會問候父親「呷飽未」。

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