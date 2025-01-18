死囚為何要打麻藥？ 網紅律師揭關鍵原因：非讓當事人走得舒服

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕12年前勒死王姓前女友及其母親的情殺雙屍案凶手黃麟凱，16日晚間遭執行槍決伏法，值得注意的是，這是總統賴清德上任後第1名執行的死刑犯。據悉，黃麟凱行刑前共打2劑麻藥才昏迷，有不少網友對此認為，死刑犯「罪不可赦」，不應打麻醉，「巴毛律師」陳宇安則解釋，其實這是為了讓執行的人比較舒服。

法務部16日晚證實死囚黃麟凱已伏法。（資料照）

法務部原定16日晚9時執行槍決，因故延後1個小時，晚間10時02分才執行槍決，過程中黃麟凱共施打2劑麻藥才昏迷，黃麟凱伏法後，法醫在10時23分判定死亡，遺體送往板橋殯儀館。

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對此，巴毛律師18日於Threads發文說明，「死刑犯打麻藥不是為了讓他舒服，是讓執行的人比較舒服」，她舉例，曾聽說沒有上麻的年代，有人一槍沒斷氣，在刑場一邊噴血一邊到處爬，「現場的人回去全部要心理諮商吧！」

有網友留言痛批，「執刑者當初不要選這份工作，本來就有預見可能性，別倒果為因」，巴毛律師則回應，執行死刑的是法警，他們當初是考法警不是考死刑執行者…考的時候也不知道會被分配什麼職務。

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