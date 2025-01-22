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娛樂 最新消息

中居正廣6節目全滅！電視台龜公也伸狼爪 女遭「拖進廁所摸下體」

中廣正廣與富士電視台女員工的性糾紛，鬧得沸沸揚揚。（記者陳志曲攝、達志影像）中廣正廣與富士電視台女員工的性糾紛，鬧得沸沸揚揚。（記者陳志曲攝、達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕中居正廣性醜聞延燒，其主持的6個節目可說是全滅，不過現在又扯出案外案，位疑似介紹女主播給中居正廣的富士電視台製作人，竟傳出曾將女員工拉到無障礙廁所，對她強吻且觸摸下體，行徑令人髮指。

根據《daily新潮》報導，因為中居正廣的案件牽扯出富士電視台長久以來的病灶，一位在富士電視台工作近20年的正職女員工吉岡京子（化名）接受訪問，吉岡京子稱自己也曾經是權勢性騷擾的受害者，她曾經被一位前大咖製作人叫到家裡參加生日派對，結果對方因為喝醉酒，竟摸遍她全身。

她還稱，當年有參加過《SMAP×SMAP》的節目幕後製作，結果中居正廣的經紀人對她勾勾纏，還聲稱中居正廣會在現場「選妃」，看順眼哪個女孩子，自己會幫忙安排。傑尼斯的大經紀人飯島三智誤會，以為她是要透過經紀人接近中居正廣，加上吉岡京子與SMAP成員年齡相仿，飯島因此對她很不諒解。

提到這次疑似設局「性朝貢」女主播給中居正廣的富士電視台製作人A男，吉岡京子爆料他以「工作能力很廢」聞名，卻因為「廢柴」反被提拔，之後也出現在電視節目上，還自以為是藝人。對於A男性騷擾事件，吉岡京子早有所聞，爆料曾經有一位編成局（類似於台灣的節目部）的女員工與A男很好，某一天卻被拉到22樓的無障礙廁所強吻、強抱，甚至觸摸下體，「她說絕對不會原諒他！」

對於這篇報導中的爆料，富士電視台將依據指導方針採取適當的應對措施，無法容忍職場上不適當的言行。

至於中居正廣的現況，日媒整理出他被收攤的節目，TBS電視台的《中居大師說》、朝日電視台的《中居正廣的News大會》、日本放送的《中居正廣ON&ON AIR》，另外退出主持群的則有日本電視台的《世界上讓人吃驚的新聞》、TBS《THE MC3》，暫停的則有《誰to中居》，不過很可能在3月就結束。

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