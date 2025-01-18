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娛樂 最新消息

網美「哺乳」震撼畫面曝光！ 她不甩罵聲 高EQ回應了

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕23歲法國網美秋莉奧（Giuseppa Ciurleo），在IG擁有176萬粉絲，與丈夫育有2名女兒，經常透過社群分享家庭生活。值得一提的是，她不時會PO出自己哺乳的照片，因此引來罵聲，有部分網友抨擊，她不應該將私密行為公開展示，但也有人為她聲援。

法國網美秋莉奧（Giuseppa Ciurleo）。（翻攝自IG）法國網美秋莉奧（Giuseppa Ciurleo）。（翻攝自IG）

綜合外媒報導，秋莉奧分享的哺乳照中，經常露出大面積胸部，甚至裸上身入鏡，照片偶爾會被平台官方認定違規而刪除。對此，有部分網友湧入留言區撻伐，認為這樣的行為應該保密「照片拍得很漂亮，但它們不該被公開」。

面對酸民的指責，秋莉奧表示，不會因為酸言酸語改變自己的行為，因為照片並不色情，僅是正常哺乳，「網路世界已經瘋狂了，我不會去理會酸民的意見」。

秋莉奧PO哺乳照引酸言。（翻攝自IG）秋莉奧PO哺乳照引酸言。（翻攝自IG）

法國女網紅奧爾（Melanie Orl）也發聲為秋莉奧聲援。她直言，沒有什麼比母親哺育孩子更天經地義的事了，認為秋莉奧僅是呈現母親與子女間的真實生活，對於批評秋莉奧的人感到憤怒，特別是這些批評大部分來自女性，讓自己感到不可思議。

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