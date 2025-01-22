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娛樂 最新消息

老司機崩潰了！「暗黑學姐」竹内有紀宣布年底引退AV

竹内有紀宣布引退。（翻攝自IG）竹内有紀宣布引退。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優「竹内有紀」因長相神似「學姐」黃瀞瑩，吸引大批台灣粉絲關注，但她日前宣布將在2025年底引退，讓老司機們哀號聲連連。對此，AV達人一劍浣春秋點出引退關鍵，感嘆「這行業無法做一輩子」。

竹内有紀原是電視台主播，2019年投入AV產業，立即吸引粉絲喜愛，豈料竟在今年初拋下震撼彈，宣布將於今年12月31日正式引退AV界。她表示除了追尋夢想、完成目標外，也會繼續留在娛樂圈發揮影響力，持續經營YouTube頻道，分享對性及性教育的經驗及想法，「感謝迄今為止支持我的大家，我才能夠像這樣描繪出新的夢想。我心裡真的充滿了感激。我會繼續用自己的方式真誠地走下去，所以希望大家繼續溫暖地關注我」。

對此，一劍浣春秋分析竹内有紀表並未清楚說明引退的原因，他認為AV女優是無法做一輩子的行業，尤其資歷越深，不論是觀看數或粉絲量下滑，都會讓AV女優感受到不再「被需要」，且看著其他人接連引退，更會萌生出引退的想法。

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