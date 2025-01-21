啦啦隊寫真卡有李多慧、林襄 「一盒19800元」球迷：被當盤子

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍近日推出Dragon Beauties小龍女第四代寫真卡，強調這次的小卡不僅有兩位重量級女神林襄、李多慧，還首次推出多款卡種。然而，一盒要價19800元引起評論兩極，有不少球迷怒批，「當我們都是盤子」，但也有人認為，此次推出的PSA鑑定卡未來有增值的可能。

2024年度Dragon Beauties小龍女寫真卡。（翻攝自臉書）

味全龍官方20日公布「2024年度Dragon Beauties小龍女寫真卡」消息，這次不僅新增2位全新成員李多慧與林襄，更是首次推出「AI簽名卡」、「塗鴉簽名卡」以及「勝利女神簽名卡」等多款特別卡種，且每盒商品均附PSA鑑定卡，提升收藏價值。

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事實上，味全龍此次推出的PSA鑑定卡成為亮點，PSA為業界公認的老牌卡片鑑定公司，若是獲得高品質認證，卡片價值有可能會翻倍，甚至暴漲數十倍到數百倍，也成為許多收藏家、投資者另類的賺錢管道。

儘管如此，消息曝光後，仍是引起球迷兩極反應，有人認為商品的價格太貴，「出的比球員卡還要貴」、「1盒可買1張季票」、「當龍迷都是盤子」。不過也有人出面緩頰，認為CP值很高值得收藏，「竟然有PSA鑑定」、「每盒保底1張鑑定卡，這多少就有點價了」、「19800保底40張特卡，很划算欸」。

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