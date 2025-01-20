賀瓏重提「死刑是拉抬民調」 苗博雅不忍回擊：10年沒上網？

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕節目「賀瓏夜夜秀」新聞亂報第3集昨（19日）更新，其中，主持人賀瓏提問，以下何者是執行死刑的目的，並公布答案是「拉抬民調」，另一位主持Albee則補充說，原由出自2015年6月5日台北市議員苗博雅的貼文，「似乎沒有2025的解答」。然而，此言引起苗博雅不滿，曬出2024年表態的貼文截圖，反酸賀瓏「是網路費被刪到剩1元吼，這十年來都沒上網？」

賀瓏、苗博雅。（資料照）

賀瓏在「 新聞亂報EP3」提問，以下何者為執行死刑的目的？並提供3個選項給觀眾選擇，其中包括，殺人償命、實現社會正義以及拉抬民調，隨後他也公布答案是拉抬民調。Albee進一步補充，答案出自2015年6月5日苗博雅的發文，強調「似乎沒有2025的解答」，接著賀瓏說，「不要管這個了！這個國家有更重要的事情」，疑似暗諷苗博雅先前的發言。

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賀瓏提問，以下何者為執行死刑的目的？（翻攝自YT）

對此，苗博雅今天在臉書標記賀瓏的帳號，直球回應，「兄弟咱講一句讚的，去年你出事，我到現在檯面上有臭你一句半句？你的解釋我也都有仔細看嘛。你是網路費被刪到剩1元吼，這十年來都沒上網？是不是要面對面講清楚蛤？」

苗博雅也曬出2024年9月的貼文，當時她已明確表態，自己對於死刑確實有立場，但在個人立場前，還有更重大的社會及國家利益，「我願以公職身分公開承諾，我會擱置個人的偏好，無論大法官判決如何，我都會尊重憲法賦予大法官的權力。」

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