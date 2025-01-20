宋仲基變票房毒藥「3部電影都失利」 韓媒曝關鍵：形象太差了

宋仲基主演的電影《波哥大》成績不如預期。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕宋仲基主演的電影《波哥大》票房在韓國失利，他忍不住淚灑戲院，引發討論。事實上，宋仲基近來的3部電影成績都不如預期，甚至有網友批評他是票房毒藥，認為他徹底轉型失敗；韓媒則直言這是他最大的危機，給他重重的打擊。

宋仲基靠著韓劇《黑道律師文森佐》（2021）、《財閥家的小兒子》（2022），話題度不斷。不過之後的作品卻難以掀起迴響，先是電影《禍亂：地下秩序》在2023年上映，打著宋仲基自製自演的噱頭，還在坎城影展放映，不過韓媒Alphabiz引述韓國電影振興委員會數據指出，該片觀影人數僅26萬人；接著他主演的Netflix原創電影《路基完》同樣評價兩極。

請繼續往下閱讀...

如今他主演的《波哥大》同樣票房不振，電影在去年12月31日上映後，截至今年1月17日為止，觀影人數突破40萬人，韓媒認為依照這樣的趨勢，電影難以回本。儘管韓國電影界呈現低迷，但同一時期上映的《哈爾濱》觀影人數卻是超過400萬人，兩者相差甚遠。

韓媒tvdaily嚴厲批評宋仲基的演技，加上他的觀眾動員力不足，大眾對他主演電影的信任逐漸瓦解。Alphabiz則引述一位業界人士的批評：「宋仲基最近主演的電影接連票房失利，外界對他的演技以及動員能力都提出了質疑。」

韓媒也不約而同提到，宋仲基在2023年二婚凱蒂，並生下孩子之後，形象就大不如前，還曾經脫口，「在這個演藝圈成為一個父親、有了孩子、娶了妻子，看似會失去很多工作機會」，再度引發韓國網友憤怒。韓媒也直言，隨著3部電影的失敗，加上逐漸累積的負面形象，恐怕影響他「韓劇收視保證」的地位。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法