日職又爆不倫！橫濱DeNA王牌左投 東克樹搞上AV女優

東克樹傳出外遇AV女優。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本AV女優末廣純（末広純）今天（22日）傳出當小三，對象是日本職棒「橫濱DeNA隊」王牌左投東克樹（29歲），兩人密會被抓包，引發爭議。

先前西武獅隊的源田壯亮搞外遇，背叛妻子衛藤美彩掀起軒然大波，沒想到週刊文春昨天預告，又將揭露知名勝投王與性感女優的緋聞，網友發現東克樹已經刪除推特（現X）以及IG中與家人的合影，今天結果出爐，果然爆出婚外情的正是東克樹。

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末廣純在IG上分享多張支持橫濱DeNA隊的照片。（記者廖俐惠攝）

報導指出，東克樹在自主練習期間出現在名古屋某酒店大廳，但與他會合的不是2020年結婚的老婆，而是AV女優末廣純（25歲），他在大廳將房卡交給末廣純並進行密會，接著各自搭乘計程車前往燒肉餐廳約會。

文春報導進一步指出，東克樹坦承不倫，隔天向老婆報告，老婆告訴他「要偷吃就藏好啊」、「這個賽季死也要努力，用成績證明自己。」在妻子面前完全抬不起頭。

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