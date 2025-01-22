《木曜》團隊開新節目！邰智源「新搭檔曝光」睽違10年重返電視

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源睽違10年重返電視，接下公視台語台推出全新行腳節目《來去恁兜洗魂舒》，與廣播金鐘主持人邵大倫聯手主持，將於2月15日起每週六晚間8點在公視台語台登場。此次是邰智源首度挑戰全台語節目主持，以他獨特的「邰式幽默」記錄台灣人生活中的美好片刻。

邵大倫童年偶像邰智源（左）變搭檔，大喊美夢成真。（公視台語台提供）

節目名稱取自宜蘭當地台語用法「洗魂舒」（台語「洗渾軀」諧音，即洗澡），以「邰式心靈泡湯」為號召，帶領觀眾造訪台灣各地泡個湯、聊人生、吃美食，療癒身心的同時探索台灣的真摯人情味，首集邰智源就和邵大倫在南投埔里體驗採摘百香果，還用百香果入浴，甚至邊泡邊吃，「沒吃過燒的百香果，就是這一味！」

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邰智源（右）與邵大倫首集泡百香果浴。（公視台語台提供）

《來去恁兜洗魂舒》由《木曜4超玩》的金牌製作團隊麥卡貝操刀，邰智源化身「邰桑」，坦言這次挑戰充滿新鮮感，他笑說：「雖然快60歲，但我心智還是少年，根本不覺得累！」不僅如此，邰哥還「拚到出汗」，挖九孔、養白蝸牛，各種從未嘗試的任務樣樣來，讓觀眾跟著他發現台灣的隱藏角落，直呼大開眼界。

邵大倫則展現深厚台語文化功底，感性表示：「故鄉的土很黏，看著這些返鄉青年努力為家鄉奮鬥，真的是《洗魂舒》路上最美的風景。」首次與邰智源合作，邵大倫更是興奮到不行：「邰哥是我小時候的偶像，從小看《連環炮》就很景仰他，我買的第一張專輯甚至是他三口組時期，每一首歌我都會唱，對這一次的合作我非常期待，而且他真的活力充沛，他是我在模仿、綜藝、主持各方面很好的學習對象。

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