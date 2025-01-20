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陳玉珍「要飯說」火燒影視圈！明華園三代開嗆：不過河拆橋很難嗎

〔記者傅茗渝／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提案要刪文化部補助的23億公視預算，還開嗆「丟掉那隻要飯的碗」引起影劇和藝文界怒火；藍委王鴻薇也表示辦歌仔音樂劇《1624》2場就燒掉8600多萬，「刪你真的剛好而已」。對此，歌仔戲劇團明華園三代、明華園星字戲劇團導演陳子權洩無奈心聲。

明華園三代陳子權批陳玉珍「要飯說」好傷。（翻攝自臉書）明華園三代陳子權批陳玉珍「要飯說」好傷。（翻攝自臉書）

藍委陳玉珍提案刪除文化部補助的23億公視預算，開嗆「丟掉那隻要飯的碗」直言「台灣影視產業，進軍國際市場，套一句老話，除非太陽從西邊升起。」言論引發譁然，陳子權也發文嘆：「有立委說：要我們丟掉那隻要飯的碗，哇！這句話好傷喔！」

陳子權表示既然身處民主台灣，就會尊重政客的決策，他沒有任何政黨所屬，誰當頭都要工作、賺錢養家、繳稅，服從政策實施，尊重多數民意的選擇。他點出各行各業都有不易之處，隔行如隔山，「我可能不懂政治的勾心鬥角，所以我會選擇安靜，但如同您也不了解我們戲曲人員的難處，憑甚麼說我們就是伸手乞丐呢？」語氣沈重表示彼此尊重很難嗎？不過河拆橋很難嗎？

陳子權點出歌仔戲不易之處，不解為何要被政客看衰。（翻攝自臉書）陳子權點出歌仔戲不易之處，不解為何要被政客看衰。（翻攝自臉書）

他不解為何要攻擊《1624》錢花很多，相比國外歌曲歌舞高規格演唱，難道台灣堅守的歌仔戲不值得高待遇？「大型歌仔戲的規劃執行我是真的非常開心，政府單位願意為歌仔戲做到這樣的地步，足以讓國外驚豔更是讓歌仔戲質感提昇。」他坦言雖然沒有參與《1624》難免失落，不過見著台灣在地文化茁壯，心裡更多是高興與支持，因此「憑甚麼就要讓根本不懂的人看輕呢？」

陳子權也提出資源均分並不會更好，拿著相同補助，團隊間產製能力仍有落差，而拿到補助的團也未必輕鬆，沒有過於優渥的補助、沒有時時被欽點的待遇，還會成為被緊盯的箭靶，「但我覺得只要是讓歌仔戲可以更好，為什麼我們不能選擇祝福且尊重呢？歌仔戲生存越來越不易，還是需要惺惺相惜，不然自己人看不起，然後外行人更是藐視……歌仔戲還怎麼繼續呢？」

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