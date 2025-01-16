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公視23億預算擬砍光！媒體人認「不合理」：社會不支持恐撤案

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕立法院朝野黨團15日起密集協商114年度總預算，國民黨團提案全數刪除文化部補助公視23億的預算，引發影視圈一片反彈。對此，媒體人黃揚明認為，刪減全額公視補助款的預算提案是不合理的提案，若社會氛圍不支持，這些立委就可能會「撤案」。

黃揚明。（翻攝臉書）黃揚明。（翻攝臉書）

黃揚明今（16）日於臉書發文表示，對他而言，刪減全額公視補助款的預算提案就是不合理的提案，但他強調，不覺得在野黨會堅持到最後，因為民眾黨不會支持。他認為，在野黨刪減預算、執政黨護航預算都要說出「正當性」，預算審查本來就是「比人頭」，但哪些人敢出頭，就是考驗政治智慧。

黃揚明提到，這幾天被執政黨質疑，公視補助預算全刪減、砍刑事局2億預算、統刪水電費30％、部分部會業務費砍到剩1元等提案都是如此的狀態，「這些提案當然可受社會公評，但不代表會通過」，這類提案很多是為了拉高朝野協商時的談判籌碼、要求行政部門說明，在協商時只要行政部門說明讓立委滿意，或是社會氛圍不支持，這些立委就可能會「撤案」。

黃揚明指出，立法院預計協商預算的時間是昨天起到週五或下週一，最晚下週二就會在院會表決處理完畢。昨天朝野協商零進度後，國民黨團已經決定先啟動黨團內部協商，之後會與民眾黨團協商，討論出在野黨的預算共識，即使民進黨團不願意協商，在野黨團的能量也足以主導所有提案。他直言，執政黨認為不合理的預算提案，若在下週處理前沒有撤案或修改刪減額度，那就表示在野黨鐵了心要砍。

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